Valle d'Aosta, la campagna vaccinale contro il Covid è alle battute finali

Tra una settimana stop alle prenotazioni. Finora in 85mila si sono vaccinati

La campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19 in Valle d'Aosta giunge alle battute finale. Le prenotazioni delle sedute proseguiranno fino al 10 settembre: ancora una settimana quindi, poi l'Usl avrà concluso il complicato lavoro di programmazione delle vaccinazioni per gli assistiti dal servizio sanitario.

Fino alla stessa data sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione recandosi al Palaindoor di Aosta tutti i giorni di pomeriggio (tranne la domenica) o al polo vaccinale di Châtillon nei pomeriggi di mercoledì e sabato. Inoltre «è prevista l’organizzazione di ulteriori sedute dedicate anche per i minori di età superiore ai 12 anni», annuncia in una nota l'Usl valdostana.

Secondo i dati del portale regionale delle vaccinazioni in Valle d'Aosta ad oggi 85.635 persone hanno ricevuto la prima dose e 75.124 hanno completato il ciclo vaccinale.

Dopo il 10 settembre coloro che non si sono vaccinati avranno la possibilità di sottoporsi all'iniezione mettendosi in contatto con il servizio InfVaccini via e-mail o telefonicamente (al numero 0165546222) per programmare la seduta.

M.C.