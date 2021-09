Esenzione vaccini Covid, dal 15 settembre colloqui solo su prenotazione telefonica

Disponibili fino a 40 posti a sessione al Palaindoor di Aosta

Cambiano le modalità di prenotazione dei colloqui per l'esenzione dal vaccino contro il Covid-19 per motivazioni mediche. Dal 15 settembre gli incontri potranno essere prenotati solo su prenotazione tramite Cup telefonico (al numero 0165548387).

«Tale misura viene assunta con l'obiettivo di migliorare il servizio e per evitare le attese in coda, dovute al notevole afflusso di utenti ai box per l'esenzione al Palaindoor», spiega in una nota l'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

I colloqui, fino ad un massimo di 40 posti disponibili a sessione, si svolgono ogni mercoledì presso la sede vaccinale di Aosta dalle ore 9 alle 14. La prestazione è gratuita e non è necessaria la richiesta del medico curante.

M.C.