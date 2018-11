CdM Sci nordico: De Fabiani 15° e Pellegrino 30° nell'Individuale di Ruka

0 0 0 s2smodern

In Finlandia doppietta del russo Bolshunov

AOSTA. Alexander Bolshunov fa doppietta e dopo la Sprint in classico si aggiudica anche la 15 km in alternato della tappa d'esordio della Coppa del Mondo di Fondo, a Ruka (Finlandia). Francesco De Fabiani è il migliore degli azzurri e, in zona punti, anche Federico Pellegrino.

Bolshunov chiude in 36'17”8, a precedere, di 19"5 e 21"2 rispettivamente il norvegese Emil Iversen (36'37"3) e lo svedese Calle Halfvarsson (36'39”0). Il migliore degli azzurri, grazie anche a un finale in crescendo, è Francesco De Fabiani (Cse), 15° in 37'18"0, attardato di 1'00"2 dal vincitore; 26° Maicol Rastelli (Cse); 30° Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 38'02"2), con un ritardo da Bolshunov di 1'44"4).

Il prossimo appuntamento del circuito di Coppa del Mondo di Fondo è fissato a Lillehammer (Norvegia), da venerdì 30 a domenica 2 dicembre: in programma la Sprint a tecnica libera, la 10 km skating e la 10 km a tecnica classica.

