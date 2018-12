Cogne, dalla Regione Valle d'Aosta 200.000 per la Coppa del mondo di fondo

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Stanziati anche contributi per comprensori sciistici e alteti sponsorizzati

AOSTA. Il governo regionale ha stanziato 200.000 euro per il ritorno della Coppa del mondo di sci di fondo a Cogne. La delibera è stata approvata dalla giunta.

Il contributo alla Events di Cogne coprirà «spese sostenute e documentate per l'organizzazione di due gare di sci nordico inserite nel calendario internazionale FIS di Coppa del Mondo, in programma a Cogne nei giorni 16 e 17 febbraio 2019», spiega l'assessore allo sport e al turismo, Claudio Restano.

Sempre in tema di sport invernali, l'esecutivo ha approvato la graduatoria per il finanziamento di interventi di sviluppo dello sci nordico e stanziato circa 39.000 euro per l'acquisto di mezzi e messa in sicurezza delle piste dei comprensori di Val Ferret, Courmarial e Gressoney-La-Trinité. Inoltre 15.000 euro sono stati destinati alla sponsorizzazione di sei atleti valdostani (Nicole Gontier e Thierry Chenal per il biathlon; i fratelli Simone e Ivan Origone per lo sci di velocità; Fabio Cordi e Loris Framarin per lo snowboard).







redazione