Sci, "buone probabilità" per la Coppa del mondo a La Thuile

AOSTA. Il ritorno delle grandi gare di sci alpino a La Thuile potrebbe essere presto realtà. Ne hanno parlato nei giorni scorsi l'assessore regionale al turismo e sport, Laurent Viérin, ed il presidente della Fisi, Flavio Roda.

Per ora si parla di valutare il coinvolgimento della località valdostana nelle gare di Coppa del mondo. «Il presidente ha assunto un impegno formale», ha riferito l'assessore in occasione della conferenza stampa settimanale della giunta, e ci sono «buone probabilità» che qualcosa possa concretizzarsi nel corso della stagione 2019/2020.

Novità inoltre potrebbero esserci per le gare di coppa del mondo di Cogne. Sempre l'assessore Viérin ha anticipato che si sta valutando di far trasmettere in chiaro su RAI2 le gare di febbraio della tappa valdostana.







redazione