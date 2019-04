Scialpinismo, domenica 28 aprile va in scena il Trofeo Mezzalama

Valutazione attuale: 0 / 5

VALTOURNENCHE. Domenica 28 aprile va in scena la XXII edizione del Trofeo Mezzalama. Il via è a Breuil Cervinia: le squadre partiranno alle 5.30 dall'abitato e percorreranno la via pedonale per poi calzare gli sci al campetto del Cretaz.

Per raggiungere l'arrivo i quasi 900 atleti iscritti dovranno percorrere 40 chilometri e affrontare i colli del Teodulo e del Breithorn (con il primo controllo del tempo massimo fissato a 3 ore dalla partenza) e poi il colle di Verra, raggiungere il Castore e il rifugio Quintino Sella (secondo controllo sul tempo massimo di 6 ore), superare il naso del Lyskamm e la Roccia della Scoperta per poi scendere verso i rifugi Gnifetti e Mantova e ancora giù fino al Gabiet ed al traguardo a Gressoney-La-Trinité.

Per l'occasione gli impianti di risalita della Cervino Spa saranno aperti al pubblico dalle ore 5 e con biglietto a tariffa speciale fino alle ore 8.

Aostaoggi.it seguirà la diretta streaming della gara di scialpinismo a partire dalle ore 8.00.

