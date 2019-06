C'è neve in quota: il Vertical della Becca di Viou cambia l'arrivo

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La coltre nevosa ancora presente in quota costringe gli organizzatori a cambiare il percorso del Vertical della Becca di Viou che si correrà domenica prossima, 23 giugno.

L'edizione 2019 quindi non raggiungerà la cima e si fermerà un po' prima, al colle Fouillou (quota 2.437 metri) un po' più in basso rispetto al percorso tradizionale proprio per evitare la neve e garantire la sicurezza degli atleti e dello staff che segue l'evento sportivo. Di conseguenza il percorso subirà una deviazione verso sinistra a circa 2.000 metri di quota.

"I sentieri sono già stati puliti e la tracciatura è già stata ultimata", annuncia il comitato organizzatore.

Sul lato degli atleti partecipanti, nella prova lunga è confermata la presenza di Lisa Borzani, Tatiana Locatelli, Denise Valle ed Elena Champvillair, mentre tra gli uomini sono iscritti Enzo Benvenuto, Erik Bochicchio e Alex Ascenzi. Nel K1000 femminile, oltre a Chantal Vallet, è attesa anche Charlotte Bonin, reduce dal podio nel paratriathlon di Coppa del Mondo come guida di Anna Barbaro.

redazione