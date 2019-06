Il 20 luglio torna l'Ultramarathon du Fallère

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

SAINT-OYEN. Prende il via il 20 luglio da Saint-Oyen la seconda edizione della Ultramarathon du Fallère, l'ultratrail che attraversa nove comuni della Valle d'Aosta e quattro colli oltre i 2.600 metri di altitudine fra ripide salite e passaggi in cresta, discese tecniche da affrontare con prudenza e single track attraverso crinali che sanno riservare straordinarie emozioni soprattutto per i paesaggi che li contornano.

L'appuntamento sportivo, che assegnerà punti per partecipare all'Ultra Trial du Mont Blanc, propone tre percorsi: la Ultramarathon di 56 chilometri con un dislivello positivo di 4.500 metri, il Tour di 39 chilometri (D+ 2700) ed infine il Microtrail aperto a tutti con percorso di 13 chilometri (D+1000).

Le iscrizioni sono aperte sul sito Wedosport e verranno chiuse al raggiungimento dei 500 iscritti (150 per la gara lunga, 350 per la corta).

La prima edizione della corsa è stata vinta dall'elvetico Jules-Henry Gabioud e dall'azzurra Sonia Locatelli.

redazione