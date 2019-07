Golf, il Campionato Nazionale Under 14 torna a Cervinia

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

VALTOURNENCHE. Dal 21 al 27 luglio prossimi il Golf Club del Cervino ospiterà per il secondo anno di seguito il Campionato Nazionale Under 14 di golf per le categorie maschile e femminile.

Le competizioni saranno due, dal 22 al 24 (con prova campo il 21) avrà luogo il campionato individuale mentre il 26 e 27 (con prova campo il 25) sarà la volta della gara a squadre. I partecipanti saranno 144 per entrambi gli appuntamenti, a cui si aggiungeranno allenatori, genitori e accompagnatori: circa 300 persone che soggiorneranno per una settimana intera con un grande ritorno in termini di presenze alberghiere e indotto turistico.

"È un fatto piuttosto raro che la federazione nazionale assegni questo tipo di competizione alla stessa località per due edizioni di fila - sottolinea il Consorzio Cervino Turismo - ed è pertanto per Breuil-Cervinia motivo di grande soddisfazione, essendo stato il percorso molto apprezzato da atleti e tecnici, così come apprezzata è stata l'ospitalità ricevuta dal comprensorio".

Lo scorso anno la competizione è stata vinta da Nicola Fontana e Charlotte Cattaneo (foto in alto).

Questo non sarà l'unico grande evento della stagione. A inizio settembre (03-07) tornerà il grande golf professionistico con la 5a edizione del Cervino Open, torneo del circuito europeo Alps Tour che vedrà la partecipazione dei migliori giovani talenti europei.

C.R.