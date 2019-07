Giuseppe Cuc presidente del Collegio nazionale dei maestri di sci

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il valdostano Giuseppe Cuc è il nuovo presidente del Collegio nazionale dei maestri di sci.Già presidente dei maestri di sci della Valle d'Aosta, è stato eletto alla guida del direttivo di cui fanno parte anche Mario Panizza (Trentino), Franco Capra (Piemonte), Luciano Magnani (Emilia), Roberta Cataldi (Campania), Claudio Zorzi (Alto Adige) e Roberto Mottini (Lombardia).

«Siamo felici che Cuc abbia ottenuto questo prestigioso incarico - commenta il Presidente della Regione Antonio Fosson a nome del Governo regionale -che da un lato premia l’impegno che ha profuso nel corso di tanti anni per tutelare e far crescere la professione del maestro di sci, lavorando per arrivare a ottenere il patentino europeo, e dall'altro riconosce l’importanza della Valle d’Aosta nel quadro nazionale».

«A Cuc - aggiunge Fosson - vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, perché possa continuare a portare a casa importanti risultati per continuare a far crescere la professionalità della categoria, rappresentando la nostra regione ai tavoli nazionali».

Anche la presidente del Consiglio Valle, a nome anche dell'assemblea, esprime le felicitazioni a Giuseppe Cuc. «È un grande onore per la Valle d'Aosta essere rappresentati ai vertici italiani dei maestri di sci - dice Emily Rini -: una nomina che conferma le competenze e l'ottimo lavoro svolto da Beppe Cuc in questi anni per far crescere la figura del maestro di sci nonché il posizionamento della nostra regione nell'ambito delle professioni legate agli sport invernali. A lui vanno le nostre felicitazioni e i nostri migliori auguri di buon lavoro».

