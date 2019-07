Il 16 luglio inizia il 56° Giro ciclistico della Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Martedì 16 luglio inizia il 56° Giro ciclistico internazionale della Valle d'Aosta - Mont Blanc, corsa suddivisa in cinque tappe che giungerà al termine domenica 2.

Per consentire il passaggio della corsa l'Amministrazione regionale ha disposto la sospensione temporanea della circolazione sulle strade regionali interessate dalla manifestazione sportiva per il tempo strettamente necessario al transito dei ciclisti e, comunque, per non più di 30 minuti dal transito dl primo concorrente.

Dopo la prima tappa che si correrà interamente in Francia, la seconda giornata di Giro seguirà un percorso da Aymavilles (partenza alle ore 12) a Valsavarenche (arrivo alle 16.15 circa). La terza tappa con partenza da Antagnod (ore 11) risalirà la vallata centrale da Saint-Vincent toccando Aymavilles e ritornerà verso la Val d'Ayas fino a Champoluc (arrivo previsto alle 16.30 circa). Il quarto giorno la gara si correrà in Svizzera e per il gran finale, la Valtournenche - Breuil Cervinia, scenderà in bassa Valle fino a Pont-Saint-Martin. La partenza di quest'ultima tappa è fissata alle ore 9.30 e l'arrivo alle 13.10 circa.

C.R.