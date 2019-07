Accordo con la Haute Tarentaise per ospitare il Tour de France

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Dopo il Valais, anche la Haute Tarentaise si aggiunge alla corsa della Valle d'Aosta per ospitare il Tour de France attorno al Monte Bianco. Ieri, venerdì, le delegazioni valdostana ed elvetica hanno incontrato quella francese all'Hospice du Petit Saint Bernard e deciso di costituire un Comitato organizzatore internazionale.

«Abbiamo aggiunto un tassello alla candidatura per il passaggio del Tour de France in Valle d’Aosta», commenta soddisfatto l'assessore al turismo e sport, Laurent Viérin. «Tre Paesi e tre Regioni si uniscono per creare una tappa attorno al Monte Bianco, percorso che permetterà di valorizzare i territori di montagna, puntando sullo sport come veicolo di promozione turistico, culturale, economico e rurale», aggiunge l'assessore.

redazione