A Villeneuve il camp internazionale per giovani atleti del rafting

VILLENEUVE. Il tratto di Dora Baltea di Villeneuve ospita in questi giorni "Be young Be water", il primo camp internazionale dedicato ai giovani atleti del rafting organizzato in Italia dalla World Rafting Federation con il sostegno della Federazione Italiana Rafting e dell'Amministrazione comunale.

Il camp ha aperto nella base di Rafting Adventure dove l’anno scorso si è disputata le prova di Discesa dei Mondiali Junior e Under 23. Partecipano, accompagnati dai loro allenatori, atleti Under 19 (15-19 anni) provenienti da Bulgaria, Iran, Romania e Serbia assieme a rappresentati della squadra giovanile italiana.

Nel corso della settimana di "Be young Be water" i ragazzi alterneranno attività fluviali sulla Dora Baltea (tecnica di gestione, esercizi di sicurezza operativa nel fiume, lavoro di squadra, leadership sportiva, metodi operativi e scambi di metodologie tra allenatori di diversi Paesi per l'educazione ambientale e lezioni di protezione delle acque) con trekking nella natura delle valli laterali e visite alla centrale idroelettrica di Villeneuve. Non mancheranno le visite alle principali attrazioni della Valle d'Aosta, dalla Fortezza di Bard ai più famosi castelli.

All'iniziativa collaborano anche CVA Trading e Time Trial.

Elena Giovinazzo