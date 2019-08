La campionessa mondiale Martine Michieletto diventa "testimonial" della Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La campionessa mondiale di kickboxing e thai boxe Martine Michieletto si aggiunge ai colleghi sportivi che contribuiranno a promuovere la Valle d'Aosta in chiave turistica. Il governo regionale oggi ha infatti deciso di associare l'immagine dell'atleta aostana classe 1992 a quella del turismo e dello sport nella nostra regione.

"Dopo Pellegrino, Brignone e De Fabiani questo ulteriore intervento per una nostra grande atleta si inserisce nella volontà di sostenere i campioni e riveste anche per la Valle d'Aosta un interesse promozionale turistico e sportivo, considerando il fatto che Martine è considerata una vera icona negli sport da combattimento", spiega in una nota l'assessore Laurent Viérin.

La collaborazione tra Regione e la campionessa, tramite l'asd Fighting Club Valle d'Aosta, prevede una sponsorizzazione di 10.000 euro per tre anni.

