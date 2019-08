La valdostana Gaia Tormena è campionessa mondiale XCE

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La diciassettenne aostana Gaia Tormena ha vinto il titolo mondiale di XCE a Waregem (Belgio), dopo aver già vinto i campionati italiano ed europeo.

Nella gara del 15 agosto, dopo il quarto posto nelle qualifiche contro il cronometro, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) si è imposta sia nei quarti, sia in semifinale a precedere in entrambi i casi la francese Coline Clauzure. In finale la valdostana ha ribadito la supremazia andando a conquistare il titolo mondiale davanti alla coppia transalpina Isaure Medde e Coline Clauzure, con quarta la ceca Barbara Průdková.

Il campionato mondiale era valido anche quale tappa di Coppa del Mondo (la valdostana ne aveva già vinte due) e con questo successo Gaia Tormena - nell'occasione accompagnata dal tecnico valdostano Enrico Martello - dilata il vantaggio in classifica generale, salendo a quota 180 punti.

Ora la valdostana è attesa alla quinta tappa di Coppa del Mondo domenica 18 agosto a Valkenswaard, in Olanda.

redazione