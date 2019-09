Oliviero Bosatelli vince il Tor des Géants (per la seconda volta)

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

COURMAYEUR. Per la seconda volta Oliviero Bosatelli è il "re" del Tor des Géants. Al campione bergamasco sono serviti 3 giorni, 37 minuti e 13 secondi per completare i 330 chilometri del tracciato della gara di endurance trail e conquistare così la vittoria per la seconda volta, dopo quella dell'edizione 2016.

Bosatelli ha percorso l'ultima parte di gara in testa da solo. Dietro di lui il canadese Galen Reynolds, staccato di oltre 5 ore, e poi il francese Olivier Romain e Danilo Lantermino.

Tra le donne è sempre prima Silvia Ainhoa Triqueros Garrote, la cui performance la colloca al settimo posto della classifica assoluta. La spagnola precede le francesi Jocelyne Puly e Sonia Furtado. Chiara Boggio è quarta.

redazione

(foto tordesgeants/Stefano Jeantet)