Igor Charbonnier è campione italiano di volo in mongolfiera

AOSTA. Igor charbonnier è il neo campione italiano di volo in mongolfiera. Con una vittoria di misura ai campionati di Capannori, in provincia di Lucca, il valdostano conquista il quinto titolo nazionale e si conferma così per il sesto anno consecutivo nella prima posizione nel ranking dei piloti italiani.

Completano il podio dei campionati nazionali Giovanni Aimo e Guido Montemurro.

Il pilota valdostano ha ottenuto la vittoria dopo 26 prove, svolte durante 7 voli, in 4 giorni. Grazie a questa prova Igor rappresenterà l’Italia ai prossimi mondiali che si svolgeranno nel 2020 in Slovenia. Ma potremo già tifare il nostro campione dal 17 al 27 ottobre, quando parteciperà ai campionati europei di Maiorca.

