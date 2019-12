Aperte le iscrizioni al 20° Millet Tour du Rutor Extrême Pubblicato: Giovedì, 19 Dicembre 2019 09:05

LA THUILE. Sono aperte le iscrizioni alla ventesima edizione del Millet Tour du Rutor Extrême, la competizione internazionale di sci alpinismo a cadenza biennale inserita nel circuito internazionale de La Grande Course.

Le gare sono in programma dal 26 al 29 marzo 2020 e si disputeranno in Valle d’Aosta tra i comuni di Arvier, Valgrisenche e La Thuile. Per aderire c'è tempo fino al 3 febbraio 2020.

Il 20° Millet Tour du Rutor Extrême, andrà in scena con una nuova formula che prevede quattro giorni di gara per le categorie Senior e Master (non più tre come nelle precedenti edizioni) con una nuova e straordinaria tappa che farà rivivere quella del ’33 sul ghiacciaio del Rutor sul versante de La Thuile, e che renderà la kermesse valdostana ancora più bella e spettacolare con in totale 9500 m di dislivello positivo, 105 km di fuoripista, 60 km di salita, 45 km di discesa, 6 km di creste aeree il tutto in totale sicurezza. Inoltre, durante ogni tappa gli atleti saliranno oltre i 3000 metri di quota.

I giorni di gara per le categorie Junior e Cadetti saranno invece, eccezionalmente, solo per questa edizione, due e non tre, come nelle passate edizioni e si disputeranno nei giorni 28 e 29 marzo 2020.

