Sci, vittoria Brignone nella combinata alpina di Altenmarkt Pubblicato: Lunedì, 13 Gennaio 2020 09:01

Secondo successo stagionale, dodicesimo in Coppa del Mondo. Aggiorna il suo score Federica Brignone, sontuosa nella vittoriosa Combinata di Altenmarkt-Zauchensee (Austria), che ipoteca grazie a uno splendido SuperG e che controlla nello Slalom. Ottima prestazione anche di Marta Bassino, che conclude in terza posizione.

Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1’13”80) vince il SuperG, a precedere Marta Bassino (Cse; 1’14”02) e la rivale più temuta per la Combinata, la svizzera Wendy Holdener (1’14”30); settima Elena Curtoni (Cse; 1’14”74).

Nello Slalom, la Holdener va segnare il miglior crono parziale (49”30), ma non basta per recuperare i 5/10 di svantaggio accumulati nella prova veloce e chiude con il crono complessivo di 2’03”60. Da par suo, Federica Brignone realizza il secondo tempo tra i pali stretti (49”65) e s’impone nella Combinata in 2’03”45. Si difende benissimo Marta Bassino (50”25) che è scavalcata dall’elvetica, ma in 2’04”27 conquista il terzo gradino del podio. Conclude al quinto posto Elena Curtoni (51”21 tra i pali stretti) con il crono di 2’05”95.

«Ho iniziato il 2020 con il piede giusto - dichiara Brignone alla Fis -, il lavoro fatto dopo Natale sta pagando. Sto sciando bene, ho gestito bene la pressione nonostante una concorrenza ampia. Tre erano molto pericolose e sono andate, fuori ma il SuperG era molto difficile. In slalom ho provato ad attaccare ma dopo la mia manche pensavo di non farcela. Il secondo posto nella generale non mi interessa perché mancano ancora troppe gare. Penso a una gara alla volta. Certo, sciando così me la gioco in ogni occasione - aggiunge -. Sono molto gasata in vista del Sestriere, sarà fantastico vedere tanti tifosi che faranno il tifo per noi; indosserò il pettorale di leader in Gigante e sarà un'ulteriore spinta per andare forte».