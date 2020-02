Sci Alpino, La Thuile supera l'ultimo controllo in vista della Coppa del mondo femminile



Il 29 febbraio e il 1° marzo la località valdostana ospiterà il SuperG e la Combinata LA THUILE. Le piste di La Thuile sono ufficialmente pronte per ospitare la Coppa del mondo femminile di sci alpino. Lunedì gli addetti della Fis hanno compiuto il tradizionale controllo neve e dato il semaforo verde allo svolgimento delle gare in calendario tra due settimane. Il 29 febbraio la località ospiterà un superG e domenica 1° marzo la Combinata alpina, l'ultima della stagione. Sulla pista 3-Franco Berthod, dove in questi ultimi giorni è caduta un po’ di neve, è trasformata in questi giorni in un piccolo cantiere con tanti uomini e donne al lavoro. Oltre a sistemare il terreno con i mezzi battipista, gli addetti stanno sistemando le reti di protezione B e perfezionando gli ancoraggi delle reti fisse A. La tribuna da oltre 800 posti è montata ed ora si sta lavorando sulla zona che ospiterà la Vip Lounge e sull'allestimento del parterre. redazione