Sci, la valanga rosa in raduno sulle nevi del Monterosa Ski



Curtoni, Marsaglia, Gasslitter e le sorelle Delago si allenano sulle piste di Antagnod AYAS. Oggi e domani, lunedì 24 e martedì 25 febbraio, le ragazze della "valanga rosa" prepareranno le gare di La Thuile sulla pista Vascotcha nella stazione sciistica di Antagnod, in Val d'Ayas. In raduno sulle nevi del Monterosa Ski ci sono le velociste della squadra italiana femminile impegnata in Coppa del Mondo: Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Verena Gasslitter e le sorelle Nicol e Nadia Delago. redazione