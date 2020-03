Cdm sci, annullata la combinata alpina di La Thuile



Brignone vince la Coppa di specialità LA THUILE. Non sarà disputata la combinata alpina in programma oggi a La Thuile. La gara è stata ufficialmente annullata a causa della troppa neve caduta tra ieri ed oggi. Federica Brignone può festeggiare la vittoria della coppa di specialità. La carabiniera di La Salle si è imposta sia ad Altenmarkt che a Crans Montana facendo bottino pieno e legittimando il titolo davanti a Wendy Holdener ed Ester Ledecka, staccate rispettivamente rispettivamente di 75 e 100 punti. La Coppa del mondo proseguirà ad Are tra due settimane in quello che sarà l'ultimo atto prima delle finali di Cortina. redazione