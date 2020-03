Dama, l'aostano Peirano conquista il 3° posto ai campionati in Olanda



Bel risultato per il 12enne aostano nella specialità Frysk AOSTA. L'aostano Andrea Peirano ha conquistato nei giorni scorsi un bel terzo posto al campionati mondiali assoluti di dama speculare specialità olandese, conosciuta come Frysk. Le gare si sono svolte nella cittadina olandese di Franeker dal 3 all'8 marzo scorsi. Inaspettatamente il dodicenne si è classificato alle spalle dei grandi favoriti olandesi Jelle Wiersma e Martin Walinga e davanti ad Alexander Georigiev, pluricampione mondiale di varie specialità della dama, quarto. "Un risultato davvero eccezionale per il giovanissimo damista di Aosta", sottolinea Federdama. redazione