Batailles de Reines, annullata la 9a edizione della Reina dell'Espace Mont Blanc



Troppe incertezze: l'evento di settembre non si svolgerà. In forse anche il Concours régional AOSTA. La nona edizione della rassegna Reina dell'Espace Mont Blanc non ci sarà: la decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori francesi e riportata dall'associazione valdostana degli Amis delle Batailles de Reines. L'evento si sarebbe dovuto svolgere il prossimo 27 settembre a Chamonix, ma l'attuale quadro di "assoluta incertezza economica e gestionale" ha imposto la decisione di rinunciare all'appuntamento. Per il momento inoltre rimangono ferme le attività del 63esimo Concours régional delle batailles. "Pur essendo in costante contatto con le autorità competenti, al momento attuale, non possiamo ipotizzare né date certe di inizio, né confermarne lo svolgimento", spiegano dall'associazione. redazione