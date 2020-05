Sport invernali, ufficializzate le squadre azzurre della stagione 2020/2021



Molti atleti valdostani nei team di sci alpino e snowboard AOSTA. Il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha ufficializzato in questi giorni le squadre azzurre dello Sci alpino e dello Snowboard, "team" che vedono la presenza di molti atleti valdostani negli organici di entrambe le discipline. Nello Sci alpino femminile resta invariato il gruppo di Coppa del Mondo Elite, che comprende la vincitrice della Sfera di cristallo assoluta, Federica Brignone (Cs Carbinieri), Marta Bassino (Cse) e Sofia Goggia (Fiamme Gialle). Nella formazione ‘polivalenti’ ci sono Elena Curtoni e Francesca Marsaglia (Cse) e nello staff tecnico Luca Borgis (Sc Gran Paradiso). Nel gruppo Slalom Irene Curtoni e Lara Della Mea (Cse). In Coppa Europa conferme per Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri) e Giulia Albano (Sc Mont Glacier), oltre a Anita Gulli e Monica Zanoner (Cse); Nei tecnici Guglielmo Favre (Sc Gran Paradiso). Tante valdostane – tre su sette effettive - nella squadra Juniores: Annette Belfrond (Sc Crammont MB), Carlotta Welf (Cse) e Sophie Mathiou (Cs Carabinieri), con l’allenatore Giuseppe Butelli (Sc Aosta). Nel gruppo Osservate Alice Calaba (Sc Gressoney MR) e Héloïse Edifizi (Club des Sports). In campo maschile, nel gruppo di Coppa del Mondo discipline veloci, Francesco Marsaglia (Cse) e, nello staff tecnico, Christian Corradino (Cse) e Giuseppe Abruzzini (Sc Pila); nelle discipline tecniche Giuliano Razzoli (Cse) e il tecnico Luca Vuerich (Cse). Nella squadra di Coppa Europa troviamo Guglielmo Bosca, Davide Cazzaniga e Nicolò Molteni (Cse) e lo skiman Irvin Marta (Sc Chamolé); quattro alpini tra gli atleti di interesse nazionale: Francesco Gori, Roberto Nani, Daniele Sorio e Hans Vaccari )Cse). Tra gli Junior Simon Talacci (Cse) e tra gli Osservati Benjamin Alliod e Alberto Battisti (Cse). Tutti ‘rider’ del Centro sportivo Esercito nella squadra di Coppa del Mondo di Snowboardcross, con Sofia Belingheri, Raffaella Brutto, Francesca Gallina, Michela Moioli, Emanuel Perathoner, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari e Michele Godino (Cse), con gli allenatori Luca Pozzolini (Sc Courmayeur MB), Stefano Pozzolini (Cse) e Nicola Bagliani (Aosta Snowboard club). Nei Giovani Tommaso Leoni e Matteo Menconi (Cse). Nello Slope style ‘A’, Loris Framarin e Emiliano Lauzi (Sc Crammont MB); nei Giovani Milco De Feo (Snow Team Courmayeur) e Leo Framarin (Sc Crammont MB).

