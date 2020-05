La pandemia cancella anche l'Ultra Trail du Mont Blanc 2020



Gli organizzatori: le condizioni della gara non sono compatibili con il contesto sanitario COURMAUYEUR. Il lungo elenco di eventi cancellati a causa della pandemia di Covid-19 conta ad oggi una voce in più: è l'edizione 2020 dell'Ultra Trail Mont Blanc - UTMB. In una comunicazione apparsa sul sito web della gara che si svolge tra Italia, Francia e Svizzera, i fondatori Catherine e Michel Poletti spiegano: "Stiamo tutti affrontando una nuova situazione. Di fronte a queste incertezze, capirete che ci siamo presi il tempo di ascoltare tutti coloro che sono coinvolti nell'UTMB Mont-Blanc per esaminare attentamente la situazione e le sue conseguenze sull'organizzazione dell'evento che vi proponiamo da 18 anni. Siamo spiacenti di annunciare che a causa della pandemia Covid-19, l'edizione 2020 dell'UTMB Mont-Blanc non potrà avere luogo dal 24 al 31 agosto". "L'UTMB® Mont-Blanc riunisce migliaia di persone provenienti da oltre 100 paesi di tutto il mondo. Condizioni che, ad oggi, non sono compatibili con il contesto sanitario e con gli imperativi di salute pubblica", si legge ancora nella comunicazione. "In montagna siamo abituati al concetto di rischio e di impegno. Quando le condizioni non sono favorevoli, è più ragionevole girarsi e tornare a casa". Agli iscritti sarà rimborsata una parte della quota di iscrizione, come da regolamento, con la possibilità di donare l'importo ad una associazione di beneficienza e di riservare un posto in una delle gare che saranno organizzate nel 2021, nel 2022 e nel 2023. E.G.

(foto da utmbmontblanc.com)