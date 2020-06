Cancellati ufficialmente i circuiti 2020 del Défi Vertical e Tour Trail Valle d'Aosta



L'Associazione adesso è già al lavoro per il calendario 2021 AOSTA. I circuiti Tour Trail Valle d'Aosta e Défi Vertical danno appuntamento al 2021. La decisione di cancellare le edizioni di quest'anno era prevedibile e il consiglio direttivo dell'Associazione l'ha resa adesso ufficiale. Rimangono invece per ora confermate alcune singole gare che chiaramente non comporteranno l'assegnazione di punteggi. "Gli attuali Dpcm non permettono di programmare il futuro, sarebbe davvero complesso riuscire a organizzare due circuiti rispettando le nuove normative. Inoltre non sono ancora note regole certe per quanto riguarda l’organizzazione di eventi e manifestazioni", spiegano. Il team organizzatore adesso è al lavoro per programmare l'edizione del prossimo anno. Il calendario potrebbe essere già ufficializzato a fine mese. Mauro Cerise, presidente Tour Trail, aggiunge: "Non ci sono le condizioni per poter organizzare i circuiti in quanto numerose gare sono già state cancellate. Abbiamo però deciso di lavorare subito sui calendari futuri: ci saranno diversi aspetti da tenere in considerazione e dovranno essere fatte alcune valutazioni. A fine stagione, dovesse migliorare la situazione, proveremo a organizzare una festa nel mese di ottobre, altrimenti l’appuntamento è rinviato ala primavera 2021".





Ennio jr Pedrini