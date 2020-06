L'11° Memorial Fosson è confermato, sarà dall'11 al 13 dicembre



Il programma dell'appuntamento sportivo è in fase di elaborazione AOSTA. Lo Sci club Aosta Asd ha individuato le date di svolgimento dell'undicesima edizione del Memorial Fosson: la manifestazione sportiva dedicata alle categorie Ragazzi e Allievi si svolgerà sulle nevi di Pila dall'11 al 13 dicembre prossimi. I dettagli del challenge di sci alpino ancora non sono ancora noti. Gli organizzatori ci stanno lavorando seguendo l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dovranno decidere se mantenere il programma tradizionale o organizzare l'evento in modo diverso dal solito. Intanto le preiscrizioni sono aperte sul sito del Memorial Fosson.



E.G.