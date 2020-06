Franco Collé stabilisce un nuovo record di salita e discesa dal Monte Rosa



L'ultratrailer batte il precedente primato stabilito da Bruno Brunod AOSTA. Franco Collé consolida la sua fama di campione dell'ultra trail. Il corritore ha stabilito un nuovo record di salita e discesa dal Monte Rosa andando ad arricchire il suo già ampio palmares dove spiccano, tra le altre cose, due vittorie al Tor des Géants. Il record è segnato su un percorso che dal centro di Gressoney-La-Trinité arriva ai 4.554 della Capanna Margherita toccando il rifugio Mantova, la Capanna Gnifetti e il Colle del Lys: 31 chilometri percorsi in 4 ore, 30 minuti e 45 secondi. Il precedente stabilito da Bruno Brunod era di 14'15'' superiore. "La neve nell'ultimo tratto dal Colle del Lys alla Capanna Margherita era polverosa e mi ha creato molte difficoltà, ma superato il giro di boa, dal Colle del Lys in giù, le condizioni erano ottimali. Ciò mi ha permesso di fare una ottima performance", spiega l'ultratrailer. "Il Monte Rosa per me è una montagna magica - aggiunge -. Ogni giorno quando apro le finestre vedo questa vetta imponente e il Margherita è un po' il suo simbolo. Da tre anni questa idea mi balenava per la testa, ma non sono mai riuscito a concretizzarla. Ho deciso praticamente all'ultimo ed è andata bene. Ho trovato una bella mattinata, anche se le difficoltà non sono mancate".



(foto da Facebook)