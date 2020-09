Franco Collé conquista la SwissPeaks

Il valdostano chiude in 62h43' in ex aequo con lo svizzero Jonas Russi

AOSTA. Va a Franco Collé la vittoria della gara regina della SwissPeaks, un impegnativo percorso di 314 km reso ancora più duro dalle condizioni meteo. Malgrado neve, pioggia e un percorso adattato alle esigenze dell'emergenza Covid, lo spettacolo non è mancato e il trailer di Gressoney ha conquistato un successo ex aequo con lo svizzero Jonas Russi con un crono di 62h43'.

Anche quest'anno la SwissPeaks è cominciata da OberWalp con arrivo sul Lago di Ginevra offrendo panorami unici e indimenticabili all'ombra dei "4000" delle Alpi. Una durissima ultra, per veri ultra trailer di montagna che parte dal ghiacciaio e arriva al lago attraverso un percorso molto tecnico che disegnato sui sentieri del Canton Vallese.

L'ideatore dell’evento, Julien Vauffray, si è più volte piazzato nella top ten del Tor des Géants, e ha riproposto nel proprio paese una competizione in Tor Style: 5 basi vita, 24 colli, molti passaggi a quota 3000, diversi dei quali tecnici in luoghi selvaggi.

"Non saprei dire se è più dura del Tor des Géants, da valdostano sono ovviamente di parte - ha dichiarato Collé al traguardo -. Quello che so è che la SwissPeaks davvero tosta e alpinistica. La consiglio a chi ama percorsi di questo tipo. Anche qui le montagne non vengono aggirate, ma scalate una ad una. In certi tratti ci siamo trovati anche 20cm di neve fresca".

redazione