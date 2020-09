Ciclismo, l'Astana Pro Team in Valle d'Aosta per il Giro d'Italia

Alcuni corridori del team kazako hanno soggiornato a Breuil Cervinia

VALTOURNENCHE. Alcuni componenti del team Astana sono stati nei giorni scorsi ospiti in Valle d'Aosta. I corridori, ripartiti ieri dall'albergo di Breuil Cervinia in cui soggiornavano, hanno svolto alcuni giorni di allenamento sulle strade della Valle d'Aosta in vista del Giro d'Italia 2020 che inizierà il prossimo 3 ottobre.

Nell'Astana sono presenti anche tre rider italiani, Manuele Boaro, Fabio Felline e Davide Martinelli.

Tra 2008 e 2009 il team kazako ha vinto il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta di Spagna. Con Nibali il team ha vinto due Giro d'Italia e un Tour de France.

redazione