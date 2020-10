Memorial Fosson, per ora si va avanti con le date di dicembre

Sono 53 le squadre pre-iscritte all'evento di Pila

AOSTA. Malgrado le tante incognite degli ultimi mesi dovute all'emergenza sanitaria, dalla Federazione Italiana Sport Invernali arrivano notizie che fanno ben sperare nella possibilità di organizzare gli eventi sportivi. Tra questi 'è anche il Memorial Fosson che lo Sci Club Aosta decide allo stato attuale di confermare nelle date dall'11 al 13 dicembre 2020 sulle nevi di Pila.

"Sono mesi di incertezza per tutti, anche per gli uomini dello Sci Club Aosta che da un decennio organizzano il memorial Fosson e che vogliono continuare a pensare positivo - spiegano gli organizzatori -. La pubblicazione del protocollo e la comunicazione Fisi che ha dato il via libera alla ripresa delle competizioni hanno rimesso in moto la macchina, tornata al lavoro per allestire l'evento, ben consapevole che tutto è in continua evoluzione e che di certezze continuano a non essercene".

Il Memorial Fosson di quest'anno vuole essere "l'evento della ripartenza per queste categorie che non gareggiano da marzo e che in pochi giorni si sono visti annullare i Campionati Italiani e le Finali del Pinocchio sugli Sci".

Per il momento non è prevista alcuna riduzione dei numeri. Ad oggi già 53 squadre hanno completato la pre-iscrizione. Ci sarà tempo fino al 5 novembre per inviare via web la richiesta di partecipazione e subito dopo l'organizzazione comunicherà le formazioni ammesse. La priorità andrà alle società che schierano formazioni complete o vicine al numero massimo di 12 concorrenti (3 per categoria).

C.R.