Rinviata al 2021 la coppa del mondo di snowboard a Cervinia

'Non ci sono le condizioni che consentono un avvicinamento sereno e proficuo all’appuntamento'

VALTOURNENCHE. La tappa di coppa del mondo di snowboard in programma a Breuil Cervinia il 18 e 19 dicembre prossimi è annullata e rimandata al 2021. "Al momento infatti non ci sono le condizioni che consentono un avvicinamento sereno e proficuo all’appuntamento", spiega il comitato organizzatore dell'evento sportivo.

Una decisione presa "con grande dispiacere" e "alla luce del lockdown in corso e della chiusura degli impianti di risalita al pubblico, con mancanza di certezze sulla data di riapertura".

"Ben consapevoli che si tratta di una grande occasione promozionale per il comprensorio e per la regione intera, nonché di aumentare le presenze turistiche, si è valutato troppo complesso affrontarlo in questa situazione così particolare, dovendo altresì coinvolgere del personale sanitario, già estremamente sotto pressione in questo momento per la pandemia. Le incertezze del momento - concludono - fanno propendere per concentrare le energie di tutti sull'apertura al pubblico quando verrà il momento, per garantire al comprensorio un lavoro sereno".

C.R.