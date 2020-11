Snowboard, azzurri in allenamento a Cervinia

Il comprensorio nei prossimi giorni ospiterà di nuovo anche gli atleti Asiva

VALTOURNENCHE. Nonostante la rinuncia obbligata alla tappa di world cup, gli atleti dello snowboard saranno nei prossimi giorni a Cervinia. Non per le gare, bensì per la preparazione.

Ai piedi della Gran Becca dal 16 al 20 novembre arriveranno le nazionali azzurri di Coppa del mondo e dei Giovani free style. Tra i convocati anche Emiliano Lauzi e Leo Framarin dello sci club Crammont MB e Jacopo Thomain nello staff tecnico.

Il comprensorio sciistico, chiuso per gli sciatori amatoriale, tornerà inoltre ad ospitare gli atleti Asiva. Appena concluso un allenamento sulla neve (foto in alto), la squadra, gli Aggregati e le Osservate dello snwoboard saranno martedì 17 novembre a Saint-Christophe per i test atletici, per proseguire nel pomeriggio per Breuil-Cervinia, dove si tratterranno fino a venerdì 20 novembre. Con l'allenatore Lorenzo Semino ci saranno Yannick Favre (Snow Team Courmayeur), Alice Bruno (Aosta Snowboard club), gli Aggregati Mattia De Feo (Swno Team Courmayeur), Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB), e le Osservate Margherita Gal (Aosta Snowboard club) e Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur).

redazione