Dal 23 al 29 agosto l'edizione 2021 dell'Utmb Mont-Blanc

Iscrizioni alle sette gare aperte da gennaio e febbraio 2021

AOSTA. L'edizione 2021 dell'Utmb Mont-Blanc si svolgerà dal 23 al 29 agosto e comprenderà sette corse. L'annuncio arriva dagli organizzatori dell'evento sportivo che quest'anno ha subito la cancellazione a causa della situazione epidemiologica.

Le iscrizioni non apriranno a dicembre, come abitudine, bensì tra gennaio e febbraio 2021.

"Siamo felici di poter guardare al 2021 - dice la presidente dell'Utmb Group, Catherine Poletti. "Quest'anno lascia un sapore amaro in bocca a tutti, dagli organizzatori fino ad arrivare agli sportivi, ai fornitori, ai volontari e alla popolazione locale. Anche se siamo stati in grado di mantenere delle corse virtuali con UTMB® for the Planet ed eventi in loco con Thailand by UTMB® e presto Panda Trail by UTMB® in Cina, è giunto il momento di pensare al prossimo anno in modo ancora più responsabile e lucido. Naturalmente - continua Poletti - speriamo di ripetere la dimensione evento dell'UTMB® Mont-Blanc, per riscoprire tutti quei volti, quelle emozioni e quell’energia che sono nell'aria durante l'ultima settimana di agosto intorno al Monte Bianco. Comunicando il processo di iscrizione, forniamo le informazioni necessarie ai corridori per consentire loro di scegliere con lucidità. In questo senso, l'iscrizione è un momento cruciale nell'organizzazione dell'evento, in cui tutti si impegnano liberamente".

redazione