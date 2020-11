Sci alpino, l'11° Memorial Fosson rinviato a data da definire

Il comitato organizzatore: per ora troppe incertezze, aspettiamo il nuovo Dpcm

AOSTA. L'undicesima edizione del Memorial Fosson si farà, ma non secondo il calendario originale dall'11 al 13 dicembre 2020 sulle nevi di Pila.

"Siamo consapevoli dell'attuale situazione sanitaria e stiamo lavorando con Regione e Pila Spa affinché questo evento si possa svolgere nel pieno rispetto delle regole anti contagio", spiega Massimo Raffaelli, presidente del comitato organizzatore dell'evento che coinvolge circa 600 atleti dello sci alpino delle categorie Ragazzi e Allievi e 150 tecnici.

Le nuove date ancora non sono state individuate: si attende il nuovo Dpcm sull'emergenza epidemiologica da Covid-19 per sapere cosa si potrà fare e cosa no. "In Italia le gare di interesse nazionale e internazionale sono iniziate da tempo e proseguono anche in questi giorni nelle località aperte e riservate agli atleti di interesse nazionale. Ora ci sono troppe incertezze, anche per quanto riguarda l'innevamento. Meglio prendersi un po' di tempo e trovare una valida alternativa; tutti hanno voglia di gareggiare", aggiunge Raffaelli.

La decisione sulle modalità di svolgimento dell'undicesima edizione dell'evento dovrebbe arrivare entro l'8 dicembre.

redazione