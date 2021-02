Elisa Brocard e Alexis Jeannerod vincono la MarciaGranParadiso 2021

A Cogne è andata in scena la granfondo di 40 km. In evidenza Emilie Jeantet e Mikael Abram

COGNE. Sono Elisa Brocard e il francese Alexis Jeannerod a iscrivere il nome nell'albo d'oro della MarciaGranParadiso edizione 2021, granfondo di 40 km in tecnica classica, andata in scena domenica mattina a Cogne. In evidenza anche due ‘cogneins', Emilie Jeantet, seconda alle spalle della Brocard, e Mikael Abram, che s'impone nella versione ‘light' di 25 chilometri.

Elisa Brocard (Cse; 31° assoluta) taglia il traguardo dopo 1h 54'36" di gara, a precedere di 2'50" Emilie Jeantet (Cse; 1h 57'25"; 37° assoluta), con terza la transalpina Celine Lallier Chopard (1h 59'34"), uniche tre atlete al di sotto delle due ore. Al 9° posto Noemi Glarey (InRun; 2h 14'09"); 10° Alexa Borettaz (Sc Gran Paradiso; 2h 16'57"). Al maschile, successo del francese Alexis Jeannerod (1h 43'52"), che precede di 1'33" l'alpino Daniele Serra (Cse; 1h 45'25") e di 1'40" il connazionale Thomas Chambellant (1h 45'31"). Al 20° posto Jacques Chanoine (Sc Valdigne MB; 1h 51'27"); 26° Didier Chanoine (Sc Valdigne MB; 1h 54'19"); 29° François Viérin (Sc Gran San Bernardo; 1h 54'26").

Nella 25 km, successo di Mikael Abram (Cse; 1h 15'05") davanti al francese Eliot Serra (1h 16'38") e a Davide Mazzocchi (1h 17'02"); 11° Javier Ducret (Sc Drink; 1h 28'35"). Al femminile, di nuovo una doppietta dell'Esercito, con Martina Bellini (Cse; 1h 23'52") a precedere Laura Colombo (1h 26'23") e Karen Chanloung (Tha; 1h 27'22"). Quinta Federica Cassol (Cse; 1h 32'36"); 9° Coralie Grappein (Sc Gran Paradiso; 1h 36'42").

In gara anche le categoria giovanili. Allievi * 8 km tc Doppietta dello Sc Gran Paradiso grazie a Tommaso Cuc (24'05") e Clement Cavagnet (25'21"), con terzo il varesino Leonardo Scapinello (25'36"). Quarto e quinto posto allo Sc Gran San Bernardo, con Etienne Verraz (26'20 e Gilles Margueret (26'47"). Al femminile, successo di Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso; 28'55") su Vittoria Cena (Gs Godioz; 29'13") e Emilie Monica Cappelletti (Sc Torgnon 2.0; 29'20"). Quarta Elise Domaine (Sc Saint-Nicolas; 33'26") e quinta Elisa Stevenin (Sc Champorcher; 34'21").

Ragazzi - 5 km – Coppia del Gs Godioz sui primi due gradini del podio: Jacopo Florio (17'55") e Lorenzo Bonino (18'57"), con terzo Davide Gadin (Sc St-Nicolas; 19'23"). Quarto Teseo Bortolotti (Sc Amis de Verrayes; 19'26") e quinto Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo; 20'06"). Al femminile, successo di Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso; 21'21") seguita da Linda Vallet (Sc Drink; 21'43") e da Martina Bisson (Pol. Pollein; 22'09"). Quarto e quinto posto a Melissa Maria Verraz (Sc Fallère; 22'14") e Matilde Martocchia (Gs Godioz; 22'50).

Cuccioli - 4 km – Mathias Bstrentaz (14'06") e Emil Lazier (14'21") dello Sc Gresoney MR occupano le prime due posizioni, seguiti da Achille Alden Glarey (Sc Gran Paradiso; 14'34"). Quarto Enea Bortolotti (Sc Amis de Verrayes; 14'37") e quinto Joseph Bisson (Pol. Pollein; 14'51"9). Al femminile, Margot Gerbore (Sc G.S. Bernardo; 15'18") precede Emile Margueret (Sc G.S. Bernardo; 15'36") e Amelie Fragno (Pol. Pollein). Quarta Julie Bagnod (ScTorgnon 2.0; 15'40") e Sophie Bonin (Gs Godioz; 16'17").

