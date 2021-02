CR Sci nordico: A. Laurent e Restano neo campioni valdostani a Flassin

Per le categorie Children vincono Claire Frutaz, Daniel Segor Maluquin, Vittoria Cena e Tommaso Cuc

AOSTA. Titoli regionali di Fondo Individuale in tecnica classica ieri, domenica, a Flassin, per le categorie Senior e Giovani, e Ragazzi e Allievi (valida per il circuito regionale Gros Cidac), organizzati dallo Sc Fallère, che per la classifica per società metteva in palio il 7° Trofeo Technos Medica & Premium Medica, vinto dallo Sc Drink sul Gs Godioz e sullo Sc Gran Paradiso.

Il titolo rossonero assoluto va a Amalia Laurent e Andrea Restano; per le categorie Children successi di Claire Frutaz, Daniel Segor Maluquin, Vittoria Cena e Tommaso Cuc.

Categoria Senior/Giovani / 5 km f / 10 km m – CR Ind. tc – Prime quattro posizioni dell’assoluta a altrettante Junior, con vittoria di Amelie Laurent (Sc Gressoney MR; 13’41”8) seguita da Aline Ollier (Sc Valdigne MB; 13’47”5), Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery; 14’02”9) e Coralie Grappein (Sc Gran Paradiso; 14’18”9). Dal 5° al 7° posto il podio Aspiranti: Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy; 14’47”3), Virginia Cena (Gs Godioz; 14’51”2) e Giorgia Saracco (Sc Brusson; 15’26”7). In campo maschile s’impone il Senior Andrea Restano (Sc Drink; 24’24”9) a precedere un terzetto del Gs Godioz: i due Junior Federico Bonino (24’53”8) e Andrea Gradizzi (25’04”7) e il primo Aspiranti, André Philippot (25’16”8). Quinto e terzo Junior, Simone Zanon (Sc Amis de Verrayes; 25’22”6); a completare il podio Aspiranti, 6° e 7° Simone Gemelli (Gs Godioz; 25’57”7) e Javier Ducret (Sc Drink; 26’08”1).

Categoria Allievi / 5 km f / 7,5 km m – CR Ind. tc – Gradino alto del podio a Vittoria Cena (Gs Godioz; 16’05”8) davanti a Emilie Monica Cappelletti (Sc Torgnon 2.0; 16’25”5) e alla coppia dello Sc Drink, Corinne Beltrami (16’26”5) e Bea Gambini (17’06”7), con quinta Nayele Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso; 17’07”6). In campo maschile, ennesimo successo di Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso; 20’29”5) a precedere Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy; 21’18”7) e Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes; 21’20”1). Quarto Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo; 21’27”3) e quinto Clement Cavagnet (Sc Gran Paradiso; 21’54”2).

Categoria Ragazzi / 4 km f / 5 km m – CR Ind. tc – Quattro atlete dello Sc Drink nelle prime cinque posizioni, con vittoria di Claire Frutaz (8’59”9) e seconda Linda Vallet (9’11”5), al 4° e 5° posto Emilie Gontier (9’21”7) e Martina Tullia Trentin (9’30”8); a interrompere l’egemonia gialloblu, terza, Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso; 9’16”6). Doppietta dello Sc Drink anche al maschile, grazie a Daniel Maluquin Sego (12’36”3) e Matteo Maniezzo (13’13”8) e terza piazza a Jacopo Florio (Gs Godioz; 13’34”0). Quarto posto a Davide Gadin (Sc St-Nicolas; 13’58”7) e quinto Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 14’07”8).

