Covid, i Mondiali di Oberstdorf finiscono in anticipo per l'Italia

Registrati dei contagi tra personale e tecnico

AOSTA. Si chiude in anticipo per l'Italia il Mondiale di Oberstdorf, in Germania. La Fisi ha deciso di ritirare gli azzurri dopo i casi di contagio da Covid-19.

"Fra il personale generico e i tecnici della missione italiana, sono stati riscontrati casi di positività - spiega la Fisi -. Pertanto, il Presidente federale in accordo con il medico delle squadre dott. Balestrieri, presente sul posto, hanno deciso di far rientrare in Italia le rappresentative presenti al Mondiale tedesco, sia per salvaguardare la salute degli atleti azzurri che per garantire una prosecuzione sicura delle gare iridate".







redazione