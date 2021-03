Regione, 64mila euro per contributi a manifestazione sportive

Approvati dalla giunta regionale una serie di contributi per le spese di organizzazione di eventi e manifestazioni sportive

AOSTA. Il governo regionale ha stanziato circa 64mila euro a supporto delle spese dell'organizzazione di numerose manifestazioni e gare sportive.

Tra i contributi erogati, circa 37mila euro sono assegnati allo Sci Club Aosta per l'organizzazione dei Campionati Italiani Aspiranti di sci alpino maschili e femminili e dell'11° Memorial Fosson che si svolgeranno a Pila rispettivamente dal 17 al 21 marzo e dal 9 all'11 aprile prossimi. Inoltre oltre 6mila euro sono a copertura dei costi sostenuti dallo Ski Club Pila per le gare internazionali FIS Master Cup di sci alpino maschili e femminili denominate Trofeo Amato Cerise” svoltesi a Pila a febbraio.

Gli altri contributi sono a favore degli sci club Gran Paradiso per la 38a MarciaGranParadiso e 15a MiniMarciaGranParadiso di Cogne, Courmayeur Monte Bianco per il Trofeo Vamptech; Val d'Ayas per il Trofeo Carlo e René Visendaz e Trofeo Bar Pino ad Ayas; Crammont Mont Blanc per il Trofeo Atlas, in programma a Courmayeur oggi e domani, e per il Trofeo Banca Generali di inizio aprile; Val d'Ayas per il Trofeo Domenico Origone dell'8 e 9 aprile e infine allo sci club La Thuile Rutor per il Trofeo Coppa Sci Club La Thuile di Valgrisenche.

redazione