Sci alpino: Sophie Mathiou nel gruppo azzurro di Coppa del Mondo

Nello staff tecnico Henri Battilani entra in squadra "B"

Tanti e atleti e altrettanti tecnici nell'organico delle squadra italiane di Sci alpino per la stagione 2021/2022, ufficializzate ieri dal presidente della Fisi, Flavio Roda, e la novità è l'inserimento di Sophie Mathiou – oro in Slalom ai Mondiali Junior – nel gruppo di Coppa del Mondo; nello staff tecnico, in squadra "B", l'entrata di Henri Battilani.

Resta immutato il gruppo Elite, dove sono presenti Federica Brignone (Cs Carabinieri), Marta Bassino (Cse) e Sofia Goggia (Fiamme Gialle).

Nel team di Coppa del Mondo – sette atlete - delle discipline tecniche è inserita Sophie Mathiou (Cs Carabinieri), nel quale figurano anche Lara Della Mea, Anita Gulli e Roberta Midali (Cse).

Sette atlete anche nelle polivalenti, dove ci sono Elena Curtoni e Francesca Marsaglia (Cse). Negli staff tecnici fanno parte, tra gli altri, il fisioterapista Luigi Devizzi (Cse), lo skiman Luca Borgis (Sc Gran Paradiso), Tiziano Vuerich (Sc Courmayeur MB).

Nella squadra ‘B' di velocità trovano spazio Carlotta Da Canal e Giulia Albano (Cs Carabinieri), Carlotta Nimue Welf, Monica Zanoner (Cse) e Héloïse Edifizi (Club de Ski Valtournenche), con l'allenatore Henri Battilani (Cse) e lo skiman Guglielmo Favre.

Nel gruppo delle discipline tecniche Carole Agnelli (Club de Ski Valtournenche), Alice Calaba (Sc Gressoney MR) e Annette Belfrond (Cse), con l'allenatore Giuseppe Butelli (Sc Aosta).

Nelle formazioni maschili di Coppa del Mondo, nello staff tecnico l'allenatore Christian Corradino (Cse), il preparatore atletico Giuseppe Abruzzini (Sc Pila), lo skiman Luca Vuerich (Cse), nel gruppo delle discipline tecniche è presente Giuliano Razzoli (Cse).

Nelle discipline veloci, gruppo 2, un terzetto del Centro sportivo Esercito: Guglielmo Bosca, Matteo Marsaglia e Nicolò Molteni e, nello staff tecnico, lo skiman Irvin Marta (Sc Chamolé).

In squadra ‘B', discipline tecniche, Hans Vaccari (Cse). Nel gruppo ‘C', Benjamin Alliod e Simon Talacci (Centro sportivo Esercito).

