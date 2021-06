Atletica, prezioso impegno nella rappresentativa Cadetti per i ragazzi valdostani

Una ventina i ragazzi presenti alla trasferta di domenica 6 giugno a Modena per il Memorial Pratizzoli







Tra i primi impegni fuori dai confini regionali, la rappresentativa regionale Cadetti è uno dei momenti più importanti e significativi per i ragazzi di 14 e 15 anni che vengono selezionati da un tecnico del comitato, il Fiduciario Tecnico Regionale, sulla base dei risultati fatti registrare durante le competizioni a cui ha preso parte. È di fatto un premio, un riconoscimento per l'impegno messo e di auspicio per il futuro. Una ventina i ragazzi che hanno onorato l’impegno nella trasferta di domenica 6 giugno a Modena per il Memorial Pratizzoli. Il confronto è stato molto impegnativo. L’undicesimo e ultimo posto nella classifica finale era praticamente già scritto. Non sono mancati i primati personali, ed era quello che si chiedeva ai ragazzi, mettersi in gioco e dare il meglio. Le sfide, per crescere, è giusto affrontarle con quelli che sono più forti e non crogiolarsi incontrando i più deboli.

Affrontare le rappresentative di Alto Adige, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino, Toscana, Veneto e, chiaramente, i padroni di casa dell’Emilia Romagna ha significato affrontare i migliori pari età d’Italia.

Per la formazione femminile queste le atlete in gara: Mt 80 30a Roberta Valerioti (Cogne) 11”41; Mt 300 11a Kirsten Goyet (Cogne) 48”75 PP; Mt 1000 10a Corinne Beltrami (Calvesi) 3’15”53, Mt 80hs 11a Elisa Lorenzini (Calvesi) 13”87; Mt 1200 Siepi 9a Claire Frutaz (S.Orso) 4’28”95 PP; Alto 8a Cloe Plater (Calvesi) 1m46; Lungo 8a Aurora Gamba (Pont Donnas) 4m82; Giavellotto gr400 11a Giorgia Abbate (Calvesi) 18m25; Martello kg3 10a Calipso D’Este (Calvesi) 19m39; Staffetta 4x100 9a Giorgia Abbate, Elisa Lorenzini, Roberta Valerioti, Aurora Gamba 52”94.

Undici i componenti la squadra maschile: Mt 80 24° Gianmarco Alberici (Cogne) 10”10 PP, 26° Pietro Canova (Cogne) 10”22 PP, 28° Riccardo Vercellin (Pont Donnas) 10”61 PP; Mt 300 10° Enea Zoppo Ronzero (Pont Donnas) 40”01 PP; Mt 1000 10° Gabriele Saba (Cogne) 2’49”81 , Mt 100hs 8° Mathieu Bosonin (Calvesi) 14”96 PP, Mt 1200 Siepi 8° Tommaso Suquet (APD Pont St Martin) 4’12”24; Alto 9° Daniel Pizzurro (Cogne) 1m45; Lungo 9° Marcello Millesi (Pont Donnas) 5m60 PP; Giavellotto gr600 10° Pietro Camosso (Pont Donnas) 28m30 PP; Martello kg4 10° Caio Marco Varvello (Calvesi) 21m57 PP; Staffetta 4x100 11° Riccardo Vercellin, Marcello Millesi, Pietro Canova, Mathieu Bosonin 50”26.

redazione