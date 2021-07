Tutto pronto per la Maxiavalanche 2021 a Cervinia

Venerdì e sabato prove e qualifiche, domenica 25 luglio lo start dal Plateau Rosà

Lo sport torna protagonista questo week end a Breuil Cervinia con la Maxiavalanche di mountain bike. La corsa parte ai 3500 metri di quota del Plateau Rosa che quest'anno si presenta in condizioni di innevamento eccezionali. I riders sfrecceranno sulla neve a velocità anche superiori ai 100 km/h per raggiungere il più velocemente possibile il traguardo al termine di una discesa lunga 10 chilometri.

Il programma della gara

Dopo le prove di venerdì, sabato 24 si partirà con le serie di qualifica. La mattina sarà dedicata all'accoglienza e alla preparazione; dalle ore 13 alle 14.20 si susseguiranno le partenze delle quattro serie, dal numero 1 al 399, e dell'e-bike.

Domenica 25 è il giorno della Maxiavalanche 2021. I partecipanti si posizioneranno sulla linea di partenza in attesa dello start alle ore 9.20 per la prima manche dell'Euro Cup, alle 9.40 per la serie e-bike, alle 10 per le categorie challenger e dames, alle 10.20 per gli amatori e alle 10.45 per i mega kid da Plain Maison. La seconda manche partirà tra le ore 12.30 e le ore 13.30 a seconda della categoria.

Le premiazioni saranno alle 15.

C.R.