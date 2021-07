La Thuile Trail, Nadir Maguet e Camilla Magliano dominano la gara Vertical

Nelle gare 60 km e 25 km trionfo di Jacques Chanoine e Giulia Sapia e di Simone Peyracchia e Fabiola Conti

Dopo le due gare impegnative di sabato, che nella 60 km hanno visto il trionfo di Jacques Chanoine e di Giulia Sapia, e di Simone Peyracchia e Fabiola Conti nella 25 Km, domenica ha avuto luogo la Vertical di La Thuile Trail.

Bel tempo e temperature più che gradevoli hanno baciato questa gara che ha preso il via, alle ore 10:00. I 63 concorrenti sono partiti dal paese nella zona della scuola di sci, sono saliti dalla mitica pista da Coppa del Mondo di Sci, 3 Franco Berthod per arrivare nella zona di Chaz Dura. Circa 4,2 km con dislivello positivo di circa 1.100 metri. Un tracciato davvero impegnativo che ha messo alla prova gli atleti in una muscolare performance.

La gara è stata vinta dal valdostano Nadir Maguet (foto), due volte Campione del mondo di Ski Alp, con lo straordinario tempo di 45:08, secondo classificato Alex Déjanaz, con 47:13, al terzo posto Andrea Gorret (Polisportiva Sant’Orso Aosta) con 52:45. Tra le donne conquista il primo posto Camilla Magliano (A.S.D. Podistica Torino) con 56:21, al secondo posto la vincitrice dell’edizione 2019 Gloriana Pellissier (Polisportiva Sant’Orso Aosta) con 56:41 e al terzo posto l’americana Emily Schmitz con 59:00.

In gara anche Ruggiero Isernia (Courmayeur Trailers) e Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica), entrambi reduci dalla 60 km di ieri, che oggi hanno chiuso la gara Vertical rispettivamente al 51esimo e al 52esimo posto.

Il Comitato Organizzatore, nel ringraziare gli sponsor, gli oltre 80 volontari, i fotografi, il comune di La Thuile e le Funivie Piccolo San Bernardo per la buona riuscita dell’evento, ha ricordato la raccolta fondi on line per la realizzazione del Bivacco Edoardo Camardella al Colle del Rutor, un progetto ambizioso che richiede un importante sforzo economico.

L’appuntamento con la VI edizione di La Thuile Trail è per il weekend del 23 e del 24 luglio 2022. Le iscrizioni aprono oggi.

redazione

(foto Francesca Ariatta)