Xavier Chevrier ai piedi del podio nei tricolori di corsa in montagna

In campo femminile Federica Barailler chiude 22esima

A Plan delle Betulle, in provincia di Lecco, si è tenuta la prova valida per l’assegnazione dei titoli assoluti di corsa in montagna. In Valsassina hanno conquistato il tricolore Cesare Maestri e al femminile Francesca Ghelfi. Di livello la partecipazione dei valdostani.

Fuori dal podio, in quarta posizione, si è attestato sulla prova con uno sviluppo di 10,2 km e un dislivello positivo di 1160 mt il campione europei 2017 Xavier Chevrier (Atl Valli Bergamasche) e nella Top 10 si è inserito anche Henri Aymonod (Malonno). 22esimo Massimo Farcoz (Malonno) tra gli oltre 130 partenti.

In campo femminile dove la prova era organizzata su di uno sviluppo di 8km e 1028 mt di dislivello positivo, in campo assoluto la migliore delle valdostane è stata Federica Barailler (Cogne) che si è piazzata al 22esimo posto, mentre è stata costretta al ritiro Irene Glarey (Calvesi).

redazione