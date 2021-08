L'aostana Tormena confermata campionessa europea dell'Xc Eliminator

La portacolori del Gs Lupi Valle d’Aosta convocata per i campionati mondiali

Fa tripletta Gaia Tormena che nel fine settimana a Novi Sad (Serbia) si è confermata campionessa europea dell’Xc Eliminator. Dopo i successi di Brno (Repubblica Ceca; 2019) e Monte Tamaro (Svizzera; 2020) la portacolori del Gs Lupi Valle d’Aosta indossa di nuovo la maglia bianco-azzurra-blu, dominando da par suo la kermesse continentale di specialità.

Ennesimo percorso netto dell’aostana; nelle qualifiche contro il cronometro, fa segnare il miglior tempo in assoluto, 1’52”87, quattro secondi meglio della piazza d’onore, occupata dall’olandese Fem Van Emple (1’56”85), e della ceca Zuzana Safarova (1’57”29). Inserita nella prima batteria degli ottavi di finale con la greca Eirini Maria Karousou (16° in 2’09”85) e la bielorussa Tatsiana Soupel (17° in 2’09”99; unica batteria da tre), supera il turno, di nuovo davanti alla Soupel. Stesso canovaccio nei quarti, prima Gaia Tormena, seconda Tatsiana Soupel. La semifinale, sulla carta, è complicata: Tormena, Soupel e la coppia transalpina formata dalla campionessa mondiale in carica. Isaure Medde e Noemie Garnier.

Conquistano la finale Tormena e Garnier, dove incontreranno l’olandese Fem Van Empel e l’ucraina Iryna Popova. Ma anche la sfida decisiva non ha storia: Gaia Tormena (1’55”10) conquista l’oro, sul traguardo a braccia alzate e avversarie ben distanti; a 6”, Van Empel (2’01”11) e Popova (2’01”49), con quarta la francese Garnier (2’03”24).

Da Novi Sad, il Ct Mmirko Celestino ha già preannunciato la convocazione di Gaia Tormena per i Campionati Mondiali, il 5 settembre, a Graz (Austria).

redazione