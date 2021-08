La Pallacanestro Varese torna in ritiro a Gressoney

In programma anche una partita amichevole con il Friburgo

La squadra della Pallacanestro Varese anche quest'anno sarà in ritiro in Valle d'Aosta dal 23 fino al 28 agosto. I biancorossi soggiorneranno a Gressoney-La-Trinité nella settimana dal 23 al 28 agosto e si alleneranno allo Sport Haus di Gressoney-Saint-Jean. Sabato la squadra si confronterà con il Friburgo in un match amichevole.

«È per noi motivo di grande soddisfazione che la Pallacanestro Varese abbia scelto la nostra regione per perfezionare la propria preparazione in vista dell’avvio del prossimo campionato nazionale di serie A», commenta l'assessore regionale al Turismo e Sport. «Che una squadra blasonata come quella biancorossa abbia deciso di effettuare il proprio ritiro estivo a Gressoney, località dotata di importanti infrastrutture sportive, attesta la vocazione della nostra regione quale luogo di accoglienza per gli sport di grande livello agonistico».

«Siamo felici di poter tornare a Gressoney e ringraziamo la regione Valle d’Aosta per l’ospitalità», dice Andrea Conti, direttore generale Pallacanestro Varese. «Qui siamo messi nelle condizioni migliori per iniziare la stagione con il piede giusto grazie a strutture e paesaggi che hanno pochi rivali al mondo».

redazione