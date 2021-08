Mountain bike, medaglia di legno per gli Azzurri nella Team relay della Valdi Sole

Gran recupero nella tornata conclusiva, ma il sestetto finisce a 50'' dal podio

Dopo l'oro degli Europei di Novi Sad, la Team relay azzurra conclude la quarto posto l'avventura ai Campionati Mondiali della Val di Sole (Trento).

Il Ct Mirko Celestino conferma per cinque/sesti la formazione che ha trionfato in Serbia: unico cambiamento, in seconda frazione, dove il piemontese Marco Betteo è preferito a Filippo Agostinacchio. Partenza a razzo per gli azzurri, grazie all'Elite Luca Braidot (12'41”), subito davanti e dare il cambio a Marco Betteo (14'31”), che perdeva contatto dalla testa della gara e consegnava il testimone a Martina Berta (Cse; 15'11”) in ottava posizione. Berta che recuperava una posizione, lanciando a sua volta a Sara Cortinovsi (17'08”; 8°). Penultima frazione affidata a Marika Tovo (15'28”), anche lei brava a recuperare una posizione, settima. Juri Zanotti (12'31”) nella tornata conclusiva cercava il miracolo di una clamorosa rimonta, e risaliva al quarto posto; sestetto italiano al traguardo con il crono complessivo di 1h 27'30”, a 50” esatti dal podio.

Il titolo iridato va, per il secondo anno consecutivo, alla Francia (Mathis Azzaro, Adrien Boichis, Lena Gerault, Tatiana Tournout, Line Burquier, Jordan Sarrou; 1h 25'51”) e argento che in volata premia gli Stati Uniti (Christopher Blevins, Brayden Johnson, Savilla Blunk, Ruth Holcomb, Kate Courtney, Riley Amos; 1h 26'39”), che hanno la meglio sulla Germania (Leon Reinhard Kaiser, Paul Schehl, Sina van Thiel, Nina Benz, Ronja Eibl, Luca Schwarbauer; 1h 26'40”), con quinta posizione alla Svizzera (1h 27'55”).

Domani, in palio i titoli dell'Xco Junior Donne (alle 11.30) e, alle 13.30, Junior uomini, gara che vede al via Matteo Siffredi (numero 13), Yannick Parisi (17) e Filippo Agostinacchio (34).

redazione