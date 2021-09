Ancora un 'filotto' di Gaia Tormena nella tappa di Winterberg

La valdostana allunga nella classifica generale di Coppa del Mondo Xc Eliminator

Gaia Tormena ancora in versione di "cannibile", dominatrice della tappa di Coppa del Mondo Xc Eliminator di Winterberg (Germania), dove fa registrare il miglior tempo in qualifica, vince semifinale e finale, e allunga ulteriormente in classifica generale.

Sul circuito tedesco, in finale, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta; 2’08”41) ha avuto la meglio sulla coppia tedesca composta da Lia Schrievers (a 4”49) e Marin Fromberger (a 5”23), con quarta la svedese Ella Holmegard (a 8”40). L’approdo in finale era arrivato imponendosi in semifinale, in 2’20”28, davanti a Marion Fromberger (a 1”20) e sull’indonesiana Fanarak Partoazar (a 6”79). Nelle qualifiche, la più veloce è stata ancora Gaia Tormena, in 59”40, davanti alla svedese Ella Holmegard 1’02”99) e a Lia Schrievers (1’04”32).

Netto dominio anche nello Short track, con una partenza maggiormente guardinga, nel settimo e ottavo giro, Gaia Tormena ha sempre migliorato il tempo parziale (1’13”86; 1’07”49), fermando i cronometri sul tempo 10’23””24; a 3”79) e Fanarak Partoazar (10’39”43).

Nella classifica generale di Coppa del Mondo Xc Eliminator Gaia Tormena, a punteggio pieno, sale a quota 360 punti, seguito, con 198, da Marion Fromberger e, con 163, da Lia Schrievers; quarta Ella Holmegard (156) e 5° Didi de Vries (103).

redazione