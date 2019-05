Ruba bancomat e spende 20.000 euro: 64enne di Aosta ai domiciliari

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Una sessantaquattrenne residente ad Aosta è stata arrestata dalla Squadra mobile con l'accusa di aver rubato il bancomat ad una donna all'ospedale Beauregard ed averlo usato fino a svuotare il conto bancario.

M.R. - queste le iniziali del nome fornite dalla Questura - avrebbe sottratto il portafogli dalla borsa di una donna in una sala d'attesa dell'ospedale per rubare il bancomat. Rimesso il portafogli al suo posto, avrebbe poi usato per due settimane il bancomat per continui prelievi e pagamenti in vari esercizi commerciali acquistando vestiti, mobili, medicinali e merce in negozi di ottica. In tutto avrebbe speso circa 20.000 Euro.

Le indagini condotte dagli investigatori della Squadra Mobile e coordinate dal sostituto procuratore Eugenia Menichetti hanno permesso di ricostruire tutti i movimenti dell’autrice del furto, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dei negozi, sino a giungere all'identificazione della donna. Ora lei si trova ai domiciliari con l'accusa di furto aggravato e uso indebito di carte di credito.

Marco Camilli